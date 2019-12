Verso Atalanta-Milan: quanti affari di mercato sulla Bergamo-Milano!

NEWS MILAN – Domenica 22 dicembre, alle ore 12:30, si disputerà Atalanta-Milan di campionato ma il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha voluto dare all’incontro una lettura differente.

Nella storia, infatti, sono andate in porto molte trattative di calciomercato tra Atalanta e Milan, con i rossoneri che, di regola, hanno fatto la parte del leone, andando a ‘saccheggiare’ i migliori talenti in casa orobica.

Nel 1986, per esempio, il primo colpo del Milan targato Silvio Berlusconi fu, per 10 miliardi di lire, l’esterno offensivo atalantino Roberto Donadoni; non andò bene, invece, nel 2001, l’avventura di Massimo Donati, gioiello di casa Atalanta, in maglia rossonera.

Nel 2014, però, per soli 6 milioni di euro, l’allora amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, pescò da Bergamo il jolly Giacomo ‘Jack’ Bonaventura e tutti sanno quanto il centrocampista, dall’epoca, ha saputo dare alla causa rossonera.

Più di recente, estate 2017, il Milan ‘cinese’, affidato alla coppia dirigenziale Marco Fassone – Massimiliano Mirabelli, acquistò per 24 milioni di euro Andrea Conti e per 32 milioni di euro Franck Kessié, rivelazioni, l’anno prima, in nerazzurro con Gian Piero Gasperini.

Oggi, però, i due calciatori si sono svalutati, dopo due anni non brillanti in maglia Milan, a causa di infortuni il primo e di carattere il secondo, arrivando a valere rispettivamente 15 e 25 milioni di euro.

Così come si è svalutato un altro ex atalantino oggi rossonero, Mattia Caldara, al Milan dall’estate 2018 ma con, all’attivo, più infortuni che presenze (2) in campo con il Diavolo. Ironia della sorte, l’Atalanta, adesso, guarda in casa Milan proprio per corteggiare Caldara e convincerlo ad accettare un clamoroso ritorno …

In difesa, con chi lo sostituirebbe, eventualmente, il Milan? Zvonimir Boban e Paolo Maldini puntano tutto su Jean-Clair Todibo del Barcellona: per le ultime sul francese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android