Verso Atalanta-Milan: Bonaventura torna a Bergamo alla caccia di gol

NEWS MILAN -“La tua maglia ha cambiato colore, ma Bergamo ti porta nel cuore”. Questo lo striscione con cui la curva atalantina aveva omaggiato Bonaventura al suo ritorno a “casa”, dopo il trasferimento al Milan. Era il maggio 2015 e ad oggi sono cambiate tantissime cose in ambe due le parti.

Da un lato l’Atalanta che spicca il volo e anno dopo anno conquista record, dall’altro il Milan che sta programmando per poter tornare al vertice, dov’è sempre stato. Tante cose sono cambiate anche per Jack: da protagonista a spettatore non pagante, causa il ginocchio e quell’operazione alla cartilagine che lo ha tenuto fuori quasi un anno.

Giacomo ‘Jack’ Bonavenutura quella sera del maggio 2015 rispose allo striscione con il gol, anzi due. Dopo il vantaggio di Daniele Baselli e il pari su rigore di Giampaolo Pazzini, fu la sua doppietta a regalare i 3 punti al Diavolo. Perché Atalanta – Milan, oltre allo spettacolo in campo, ha sempre regalato intrecci interessanti anche dal punto di vista del mercato.

Bonaventura non fu l’ultimo giocatore a passare dall’Atalanta ai rossoneri, nel maggio 2015 ci fu una sorta di confronto incrociato di mercato: da una parte Marco van Ginkel e dall’altra lo stesso Baselli. Poi nessuno dei due sarebbe stato acquistato dal Milan a titolo definitivo.

Al contrario di quello che accadde nel 1993 quando in Atalanta-Milan venne visionato Porrini, ma venne acquistato Panucci. E al contrario di quello che sarebbe poi successo nel maggio 2017, quando al termine di Atalanta-Milan 1-1 i rossoneri rinunciarono a Pašalić per acquisire Kessie.

In vista della partita di domenica, Atalanta-Milan, ancora qualche incognita per Stefano Pioli: in difesa pare esserci la conferma dei centrali, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android