Calciomercato Milan – Matic, ecco come Pioli cambierebbe la squadra

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il possibile inserimento di Nemanja Matic nel Milan. Il centrocampista sarebbe un acquisto molto importante, cosi come testimonia la storia dei suoi ex allenatori: Conte ad esempio lo aveva definito la chiave per la vittoria della Premier 2017, mentre Mourinho lo ha fatto comprare dai suoi dirigenti due volte in tre anni, prima al Chelsea e poi al Manchester United.

Stiamo parlando innanzitutto di un mediano davanti alla difesa. Matic può giocare anche da interno in un centrocampo a cinque, ma in generale davanti alla difesa garantisce fisicità fase di recupero e in uscita e ha un’ottima visione di gioco che gli permette di guidare con intelligenza la manovra. Non proprio un regista alla Pjanic, per intenderci, ma un centrocampista più pratico, uno alla “Van Bommel“, uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto della storia del Milan.

Ma come giocherebbe nel Milan attuale? Matic prenderebbe il posto di Bennacer, mentre l’algerino si sposterebbe nel ruolo di mezzala, visto che Stefano Pioli è convinto che l’ex Empoli abbia le qualità tecniche e i tempi giusti per fare l’interno. A momento il progetto è rimasto nel cassetto perchè Bennacer dà più garanzie rispetto a Lucas Biglia. In questo nuovo centrocampo ci sarebbe ovviamente anche Jack Bonaventura, che dal suo ritorno in campo è diventato inamovibile per il tecnico.

Se l’arrivo di Matic dovesse davvero concretizzarsi, l’indiziato numero uno a lasciargli il posto sarebbe Franck Kessie, che grazie alla sua fisicità è stato sempre titolare con Montella, Gattuso e anche lo stesso Pioli, che solo per qualche gara ha schierato titolare Krunic. Una cessione dell’ivoriano permetterebbe comunque al Milan di avere le risorse economiche necessarie per tentare l’affondo per il centrocampista del Manchester United: per Kessie, dunque, potrebbero spalancarsi le porte della Premier League.Intanto Pioli pensa alla formazione da schierare contro l’Atalanta. Ecco l’unico ballottaggio, continua a leggere >>>

