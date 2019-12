Verso Atalanta-Milan, le probabili formazioni: ballottaggio Piatek-Leao

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli ha pochi dubbi sulla formazione con cui il Milan scenderà domani a Bergamo contro l’Atalanta. Squalificati Theo Hernandez e Lucas Paqueta, con il terzino che verrà sostituto da Ricardo Rodriguez, che non gioca da circa tre mesi.

L’unico vero ballottaggio sembra essere quello in attacco tra Krzysztof Piatek e Rafael Leao, con il primo che sembra essere comunque favorito. Pioli comunque ci sta pensando, visto che il portoghese è entrato benissimo nella partita di domenica scorsa contro il Sassuolo, sfiorando il gol del vantaggio in due occasioni. Intanto, tornando al mercato, ecco il punto sui calciatori in uscita, continua a leggere >>>

