Milan-Juventus, come scrive 'Il Corriere dello Sport', i rossoneri punteranno tutto su Rafael Leao. L'attaccante portoghese è reduce da un periodo ottimo per lui: la grande prestazione con il Real Madrid, la doppietta a Cagliari e un altro gol col Portogallo. E Rafa ora ha voglia di essere decisivo con un gol in una partita probabilmente decisiva per il rilancio in classifica dei rossoneri. Il portoghese sembra essere proprio uno degli uomini più in forma del Diavolo e si augura di tornare a segnare a San Siro, dove il gol manca dal 10 maggio scorso contro la Salernitana. In serie A fino ad oggi ha realizzato una rete alla Lazio e due gol al Cagliari, tutti lontano dallo stadio di casa. Contro i bianconeri, Leao non ha un grande feeling. Un solo gol nel 4-2 nel 2020 in un San Siro a porte chiuse a causa del Covid.