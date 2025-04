Milan, Jovic e una prestazione sottovalutata: una qualità che potrebbe...

Udinese-Milan 0-4, il Diavolo vola e ritrova una vittoria ricercata da troppo tempo. I rossoneri sperano di potere rimontare in campionato per centrare almeno un posto in Europa, visto che la Champions League è ormai un miracolo. Con la difesa a tre il Milan ha giocato tra le migliori partite della gestione di Sergio Conceicao. La mossa del portoghese ha regalato ai rossoneri una difesa solida che non ha sofferta e anche un attacco che ha creato tanto. La prestazione di Luka Jovic è passata sotto traccia, ma è stato ancora una volta decisivo. Ecco le pagelle del serbo dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA