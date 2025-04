Milan, Conceicao: segnali per Theo e Jovic. E quella frase all'Inter...

"Quando abbiamo avuto i giocatori che non sono arrivati in Nazionale abbiamo lavorato su questo modulo". Così Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato della difesa a tre proposta in Udinese-Milan 0-4. Ecco il suo discorso a 'Sky Sport': "Ho avuto delle buone sensazioni, oggi veramente siamo stati una squadra ottima. Ho visto una squadra solida, compatta ed equilibrata". Parole molto significative visto che equilibrio e solidità sono state due caratteristiche viste di rado in questa stagione del Milan: "Anche a livello fisico molto disponibile, è stato molto importante queste due o tre settimane libere senza impegni". E poi Conceicao lancia un messaggio all'Inter in vista della Coppa Italia: "La vittoria più importante però deve arrivare ancora". Anche a 'DAZN', Conceicao ha parlato del modulo: "Abbiamo avuto un po' di tempo per lavorare su questo ed è molto importante. Potevamo essere più solidi con una difesa a tre, proteggendo anche il centrocampo". Vedremo se il Milan giocherà ancora così. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>