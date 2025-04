Ex Milan, Borghi: “Maldini un fenomeno. Van Basten solo da ammirare”

Claudio Daniel Borghi, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. "Sacchi aveva le sue idee, era giusto. La mia avventura in Italia finì là. Si fece avanti la Sampdoria di Vialli e Mancini, mi sarebbe piaciuto giocare con loro. Ma Berlusconi non voleva cedermi a un club italiano, così mi diede in prestito al Neuchatel, in Svizzera". Poi Borghi ha parlato anche dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato oltre Maradona. Ecco la sua risposta.