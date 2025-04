Milan tentato da Sartori: il punto sul direttore sportivo

Milan, direttore sportivo: Sartori, nessun contatto, ma un'idea da considerare

Il Milan, come scrive Calciomercato.com, sarebbe tentato dall'idea di affidare il ruolo di direttore sportivo a Giovanni Sartori. Nessun contatto diretto, ma ci sarebbe un'idea da tenere in considerazione. Il Milan, guardando esperienza e risultati ottenuti, sarebbe orientato a puntare su Giovanni Sartori o su chi ha preso il suo posto all'Atalanta, Tony D'Amico. Per entrambi l'ostacolo dei contratti blindati con Bologna e Atalanta. Igli Tare, unico candidato al momento libero, non convincerebbe del tutto altrimenti, si legge, avrebbe già firmato il contratto col Milan.