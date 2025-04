Milan, Sala: 'Theo Hernandez diventa devastante. Giocando a tre...'

Gigi Sala, ex difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport', parlando di Udinese-Milan 0-4. Svolta per Theo Hernandez?

Era dai tempi di Zaccheroni che il Milan non giocava col 3-4-3, ricorda 'Tuttosport'. Nel 1998/99 i rossoneri vinsero lo Scudetto con questo schieramento tattico e in difesa, al fianco di Maldini e Costacurta , c'era Gigi Sala . L'ex difensore rossonero ha rilasciato un'intervista al quotidiano torinese parlando di Udinese-Milan 0-4 e dei possibili pro del nuovo schieramento tattico proposto da Sergio Conceicao .

Milan, Theo Hernandez svolta a tre? Sala: "Con le spalle coperte può rendere al meglio"

"Ha giocatori le cui caratteristiche si adattano bene a quel modulo. L’idea sfruttata per mettere in difficoltà l’Udinese va riproposta pure nelle prossime gare. Può essere la strada giusta da seguire per fare un grande finale di stagione". Poi Sala parla dei singoli, partendo da Theo Hernandez.