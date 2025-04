Calciomercato Milan, Moncada spinge per il rinnovo di Jovic: la sua priorità

Calciomercato Milan, Jovic: interesse in Turchia. La clausola e la sua priorità

Come ricorda Calciomercato.com, il Milan potrà esercitare la clausola per prolungare automaticamente il contratto di Luka Jovic per un'altra stagione entro la prima metà del mese di luglio. A votare per il si sarà Moncada che vorrebbe fortemente il rinnovo del serbo. Ogni scelta contrattuale, salvo Maignan, dovrebbe arrivare dopo Pasqua, periodo in cui i rossoneri dovrebbero chiudere per il nuovo direttore sportivo. L'attaccante serbo avrebbe richieste in Turchia da parte di Trabzonspor e Besiktas, ma la sua priorità resterebbe il Milan.