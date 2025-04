"Non vedo l'ora che arrivi domenica per capire se la buona prestazione sia l'inizio di un Milan equilibrio o solo un 'rimbalzo del gatto morto'". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato della situazione del Milan. Ecco il suo parere anche su Conceicao, Theo Hernandez e Jovic nel suo video su 'YouTube': "Io mi auguro sia l'inizio. Ho accusato Sergio Conceicao di non avere dato un'impronta al Milan. Contro l'Inter e contro l'Udinese, Conceicao ha cambiato, trovando la soluzione giusta".