Milan-Atlético Madrid, probabile formazione: dubbio Kjaer. Rebic o Giroud?

La probabile formazione di mister Stefano Pioli per Milan-Atlético Madrid, seconda giornata del Gruppo B di Champions League. I ballottaggi

Daniele Triolo

'Sky Sport' ha riferito, qualche istante fa, la probabile formazione di mister Stefano Pioli per Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Il modulo sarà l'ormai classico 4-2-3-1, sistema di gioco in cui i rossoneri si trovano perfettamente a loro agio e che tanti bei risultati ha portato in dote alla compagine meneghina.

In porta, naturalmente, ci sarà Mike Maignan. Davanti a lui, nella difesa a quattro, ritroverà il suo posto in squadra, a destra, Davide Calabria. Al centro della retroguardia, il dubbio è relativo alle condizioni di Simon Kjaer: si è allenato ieri in gruppo, ma se non dovesse recuperare al 100%, al suo posto potrebbe giocare Alessio Romagnoli in coppia con Fikayo Tomori.

A sinistra agirà logicamente Theo Hernández. In mezzo al campo, scelte fatte. Spazio a Sandro Tonali e Franck Kessié, con Ismaël Bennacer che partirà dalla panchina. Tutto fatto anche per la trequarti, con, da destra a sinistra, una maglia da titolare per Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão.

Il dubbio è in attacco: Ante Rebic, al momento, sembrerebbe essere in vantaggio su Olivier Giroud, rientrato sabato scorso a La Spezia ma non ancora in condizioni fisiche ottimali. Domani Milan-Atlético Madrid: le parole di Pioli e Brahim in conferenza >>>