MERCATO MILAN E TOP NEWS – Lavori a centrocampo, lo scontento Donnarumma

Giornata di vigilia per un Milan che si prepara alla 2^ giornata di Champions League contro l'Atletico Madrid. Stefano Pioli e Brahim Diaz tra interviste e conferenze stampa, con l'allenatore rossonero che ha due dubbi di formazione. Intanto dalla Spagna rilanciano l'indiscrezione di mercato: un centrocampista nel mirino già per gennaio. Infine si segnala un Gianluigi Donnarumma inserito nella polveriera Psg: non solo l'ex Milan, attenzione agli screzi tra Neymar e Mbappé. Nelle prossime schede le Top News e le notizie di mercato sul Milan!