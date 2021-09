Milan-Atlético Madrid, Pioli: “Mai avuto dubbi sulle qualità di Brahim Díaz”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' alla vigilia di Milan-Atlético Madrid di Champions League. Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia di Milan-Atlético Madrid, seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Queste le sue dichiarazioni.

Pioli sul ritorno in Champions League a 'San Siro': "C'è grande entusiasmo e voglia di giocare questa partita. Prenderemo energie dai nostri tifosi. Sarà una gara difficile nella quale vogliamo dimostrare i nostri miglioramenti".

Pioli sulla partita di domani: "L'idea era di fare la partita anche a Liverpool, ma non ci siamo riusciti. Domani scenderemo in campo come al solito per fare la partita. Sarà importante avere le idee chiare e restare attenti fino alla fine. Loro sono bravi a sfruttare gli errori degli avversari".

Pioli sul girone in cui è inserito il Milan: "Vogliamo togliere lo zero dalla nostra classifica. Mancheranno poi altre quattro partite, quindi non può essere decisiva, ma sarà comunque un match importante".

Pioli sulla crescita dei giovani del Milan: "Il merito è innanzitutto del club che ha voluto questo progetto e l'area tecnica che ha preso questi giocatori. Siamo solo all'inizio del nostro percorso, servirà grande umiltà e rispetto, ma dobbiamo essere consapevoli di poter fare bene".

Pioli su Daniel Maldini: "Ho parlato con Paolo della partita. Sicuramente per loro in famiglia sarà stata una giornata speciale. Qui siamo contenti di aver superato due partite difficili e importanti contro Venezia e Spezia. Questo ci deve dare ancora maggiore consapevolezza".

Pioli su Brahim Díaz: "Non abbiamo mai avuti dubbi sulle sue qualità, lo abbiamo voluto fortemente. Rispetto a Hakan Calhanoglu, Brahim è un vero trequartista. Mi piace molto come attacca bene l'area avversaria e la profondità, oltre a dare una grande mano anche in fase difensiva".

Pioli sulla crescita del gruppo rossonero: "Vogliamo essere competitivi con tutti. A Liverpool è mancato qualcosa, domani dobbiamo dimostrare che la lezione ci è servita. L'Atletico è molto forte".

Pioli su Olivier Giroud: "Sta meglio, ha perso un po' di ritmo e condizione. I 45 minuti di La Spezia avranno certamente fatto crescere la sua condizione".