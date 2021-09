Milan-Atlético, Pioli: “Davanti ai nostri tifosi per i primi punti”, Brahim Diaz: “Siamo una famiglia” | LIVE

In casa deve migliorare il Milan per essere all'altezza della Champions: "Il livello è altissimo, i particolari fanno la differenza. Abbiamo avuto un paio di distrazioni e subito preso gol. Dobbiamo giocare a livello alto tecnicamente, velocemente, ma semplicemente. Non dobbiamo sbagliare scelte. Parliamo di avversari che hanno battuto Barcellona e Real Madrid, arrivati in finale di Champions per anni. Deve salire il livello. L'esperienza di Liverpool deve servirci come esperienza per arrivare meglio".