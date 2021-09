Calciomercato Milan – In Spagna sicuri: “Rossonero subito o a luglio”

Sessione estiva di calciomercato chiusa da neanche un mese ma i dirigenti del Milan non si rilassano mai. Paolo Maldini e Frederic Massara , rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, infatti, in questi giorni cercheranno di arrivare alla quadratura del cerchio su alcune questioni.

In primis quelle del rinnovo di contratto per Simon Kjær e Franck Kessié. Ma, allo stesso tempo, continuano a sondare il panorama italiano ed internazionale alla ricerca di giocatori che possano fare al caso della squadra di Stefano Pioli per il futuro più o meno immediato.