Bologna-Milan, la probabile formazione: ancora molti dubbi per Pioli

La probabile formazione rossonera per Bologna-Milan di domani sera al 'Dall'Ara'. Ballottaggi ovunque per il tecnico Stefano Pioli

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola hanno abbozzato la probabile formazione rossonera per Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani sera, ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara'. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, si troverà costretto a fronteggiare un nutrito numero di assenze, come di consueto. Dovrà dunque fare di necessità virtù.

Confermato il modulo, il classico 4-2-3-1, così come il portiere, che sarà Ciprian Tătărușanu, visto il lungo stop di Mike Maignan. Possibile, prima convocazione per Antonio Mirante. In difesa, giocherà sicuramente Davide Calabria, mentre dovrebbe essere confermato Fodé Ballo-Touré quale sostituto dell'indisponibile Theo Hernández sulla fascia sinistra. Nel cuore della retroguardia, Simon Kjær, Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli si giocano due maglie.

A centrocampo, tornerà sicuramente titolare Franck Kessié, che non ha giocato in Champions League poiché squalificato. Al suo fianco, favorito Ismaël Bennacer su Sandro Tonali. Sulla linea dei trequartisti, Rafael Leão sicuro del posto quale esterno offensivo a sinistra, mentre Alexis Saelemaekers e Rade Krunić sembrano essere in vantaggio su Samu Castillejo e Daniel Maldini per un posto in campo dall'inizio.

Quindi, nel ruolo di centravanti, spazio ad uno tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimović. Lo svedese scalpita, potrebbe partire lui da titolare contro il Bologna dell'amico Sinisa Mihajlovic. Vediamo, dunque, la probabile formazione del Milan per la sfida del 'Dall'Ara'.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kjær, Tomori (Romagnoli), Ballo-Touré; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunić, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli (Tomori), Bakayoko, Castillejo, D. Maldini, Giroud, Pellegri, Rebić. Allenatore: Pioli. Milan, gli occhi di Maldini sul miglior bomber d'Europa: le ultime news >>>