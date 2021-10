Calciomercato Milan – Gli occhi di Maldini sul miglior bomber d’Europa

Il Milan, per il calciomercato estivo 2022, progetta già di mettere a segno qualche grande colpo. L'obiettivo, infatti, dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, è quello di rinforzare l'organico a disposizione del tecnico rossonero, Stefano Pioli, con 2-3 pedine di spessore. Calciatori che possano innalzare il tasso tecnico della squadra ma che, al contempo, non siano troppo costosi per il bilancio rossonero in via di risanamento. L'attacco sarà uno dei settori dove si interverrà con convinzione.