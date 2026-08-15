Ultimo test a Breslavia per il Milan di Rúben Amorim prima del Torino. Fuori in dieci tra infortuni e mercato: Luka Modrić capitano, c'è Gonçalo Ramos punta
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
L'estate rossonera si chiude con un test di lusso in terra internazionale, ma in piena emergenza numerica. Oggi pomeriggio, alle ore 16:45 italiane, la Tarczyński Arena di Breslavia ospiterà Manchester United-Milan, quarta e ultima amichevole del pre-campionato del Diavolo guidato da Rúben Amorim. Contro i 'Red Devils' di Michael Carrick, il tecnico lusitano dovrà varare una formazione sperimentale e quasi obbligata: tra infortuni dell'ultima ora, rientri programmati a scaglioni e la pesante 'epurazione' legata alle dinamiche di calciomercato, sono infatti ben dieci i calciatori rimasti a Milanello.
Amichevole Milan: l'elenco dei dieci assenti a BreslaviaUna vera e propria rivoluzione forzata per il Milan, che si presenta in Polonia privo di mezza squadra. Il bollettino ufficiale e le scelte societarie dividono gli assenti in tre categorie ben distinte:
- Gli infortunati: Matteo Gabbia, Rafael Leão, Christian Pulisic e Santiago Giménez;
- Gli epurati (sul mercato): David Odogu, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku;
- Rientri gestiti: Mike Maignan e Adrien Rabiot, attesi a Milanello tra oggi e domani per riprendere i carichi di lavoro.
Nel gruppo dei convocati non figura ovviamente Zachary Athekame, ceduto ufficialmente proprio ieri pomeriggio in prestito secco all'Olympique Lione. Sorride a metà Amorim solo per il recupero di Mario Gila, tornato a disposizione dopo aver superato il risentimento al retto femorale destro rimediato lo scorso 25 luglio contro il Celtic.
Le scelte tattiche: Modrić capitano nel 3-4-2-1 di AmorimCon gli uomini contati a pochi giorni dal debutto in Serie A del 23 agosto contro il Torino, l'allenatore portoghese si affiderà al collaudato 3-4-2-1. Davanti al giovane Lorenzo Torriani, la linea a tre difensiva vedrà Koni De Winter e Strahinja Pavlović sicuri del posto, con il ballottaggio aperto tra Filippo Terracciano e il rientrante Gila per completare il reparto.
Dove seguire Manchester United-Milan in TV e streamingIl match della Tarczyński Arena sarà visibile in diretta sui canali di DAZN, Sky Sport e in streaming su NOW. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le interviste post-partita, sarà disponibile il LIVE testuale completo sulle pagine di PianetaMilan.it.
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