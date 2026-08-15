Ultimo test a Breslavia per il Milan di Rúben Amorim prima del Torino. Fuori in dieci tra infortuni e mercato: Luka Modrić capitano, c'è Gonçalo Ramos punta

Daniele Triolo
- Milano
La probabile formazione di Torino-Milan di domenica 23 agosto 2026: Adrien Rabiot nel tridente, Samuel Chukwueze titolare?

Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

L'estate rossonera si chiude con un test di lusso in terra internazionale, ma in piena emergenza numerica. Oggi pomeriggio, alle ore 16:45 italiane, la Tarczyński Arena di Breslavia ospiterà Manchester United-Milan, quarta e ultima amichevole del pre-campionato del Diavolo guidato da Rúben Amorim. Contro i 'Red Devils' di Michael Carrick, il tecnico lusitano dovrà varare una formazione sperimentale e quasi obbligata: tra infortuni dell'ultima ora, rientri programmati a scaglioni e la pesante 'epurazione' legata alle dinamiche di calciomercato, sono infatti ben dieci i calciatori rimasti a Milanello.

Mario Gila, difensore AC Milan, al rientro in campo oggi nell'amichevole contro il Manchester United

Amichevole Milan: l'elenco dei dieci assenti a Breslavia

Una vera e propria rivoluzione forzata per il Milan, che si presenta in Polonia privo di mezza squadra. Il bollettino ufficiale e le scelte societarie dividono gli assenti in tre categorie ben distinte:

Nel gruppo dei convocati non figura ovviamente Zachary Athekame, ceduto ufficialmente proprio ieri pomeriggio in prestito secco all'Olympique Lione. Sorride a metà Amorim solo per il recupero di Mario Gila, tornato a disposizione dopo aver superato il risentimento al retto femorale destro rimediato lo scorso 25 luglio contro il Celtic.

Le scelte tattiche: Modrić capitano nel 3-4-2-1 di Amorim

Con gli uomini contati a pochi giorni dal debutto in Serie A del 23 agosto contro il Torino, l'allenatore portoghese si affiderà al collaudato 3-4-2-1. Davanti al giovane Lorenzo Torriani, la linea a tre difensiva vedrà Koni De Winter e Strahinja Pavlović sicuri del posto, con il ballottaggio aperto tra Filippo Terracciano e il rientrante Gila per completare il reparto.
A centrocampo le corsie esterne saranno presidiate da Samuel Chukwueze a destra e Davide Bartesaghi a sinistra. Le chiavi della mediana saranno affidate ad Ardon Jashari e al fuoriclasse Luka Modrić, che indosserà anche la fascia di capitano rossonero. Sulla trequarti agiranno Ruben Loftus-Cheek e Alphadjo Cissè, pronti a innescare l'unica punta Gonçalo Ramos.

Dove seguire Manchester United-Milan in TV e streaming

Il match della Tarczyński Arena sarà visibile in diretta sui canali di DAZN, Sky Sport e in streaming su NOW. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le interviste post-partita, sarà disponibile il LIVE testuale completo sulle pagine di PianetaMilan.it.

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