Pagelle Udinese-Milan, i voti alla prestazione di Romagnoli | Serie A News

Pagelle Udinese-Milan, non una gran giornata per Romagnoli

PAGELLE UDINESE-MILAN – Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, non impeccabile ieri in occasione di Udinese-Milan 1-2 alla ‘Dacia Arena‘. Analizziamo la prestazione di Romagnoli, basandoci sui giudizi pubblicati sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Romagnoli, voto 5,5: “Non è ancora ai suoi livelli. Il fallo su Ignacio Pussetto ne è la prova. Entrata scomposta, in ritardo”.

Repubblica – Romagnoli, voto 5,5: “Un voto in meno per il rigore provocato con frenesia”.

Gazzetta dello Sport – Romagnoli, voto 5: “Pussetto andava accompagnato sul fondo, tenendo il corpo tra l’avversario e la porta. Troppo rischio intervenire. E infatti … Fatica a dare continuità alle buone prestazioni”.

Corriere dello Sport – Romagnoli, voto 5,5: “In una partita giocata bene, commette un solo errore, ma pesante: entra su Pussetto e lo butta giù (rigore) quando invece dovrebbe sospingerlo verso il fondo”.

Tuttosport – Romagnoli, voto 5: “Malgrado le proteste sue e dei suoi compagni, il rigore per l’Udinese può starci. Avrebbe dovuto cambiare modalità di intervento per fermare Pussetto”.

La media-voto, dunque, di Romagnoli per le pagelle odierne di Udinese-Milan si attesta intorno al 5,3. Serata da dimenticare: urge tornare al più presto ai livelli che gli competono. LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI STEFANO PIOLI >>>