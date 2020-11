Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (02/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in copertina, con la rovesciata di Zlatan Ibrahimović che ha deciso Udinese-Milan 1-2 alla ‘Dacia Arena‘. I rossoneri, guidati dal 39enne bomber svedese, restano in vetta alla Serie A e sognano lo Scudetto. Rientro da top player anche per Cristiano Ronaldo in Spezia-Juventus 1-4: doppietta per il fuoriclasse portoghese subentrato nella ripresa a Paulo Dybala. Sulla prima pagina della ‘rosea‘ spazio anche a Napoli-Sassuolo 0-2, a Torino-Lazio 3-4 (ma quante polemiche per il mancato utilizzo del V.A.R.!) ed a Christian Eriksen. Il centrocampista danese dell’Inter potrebbe già andare via: piace al PSG.

