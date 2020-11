Udinese-Milan, Ibrahimovic: “Pressione e responsabilità a me: sono tutte finali”

Udinese-Milan, le dichiarazioni al 90′ di Ibrahimovic

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine del ‘lunch match‘ Udinese-Milan, gara valevole per la 6^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic.

“Bel gol, ma era più importante vincere. E’ un gol che vale tre punti in una partita molto difficile. Ma abbiamo dimostrato che volevamo di più. Si lavora e si soffre nello stesso tempo. Nei momenti di sofferenza si vede che la squadra lavora bene. Perché ho chiesto a Brahim Díaz di darmi il pallone? Vogliamo tutti il pallone quando c’è un’occasione, tutti e undici pensano di avere ragione. La squadra sta facendo bene, sta lavorando, crede in qualcosa. Poi siamo la squadra più giovane in Europa, colpa mia che alzo un po’ la media, ma mi fanno sentire giovane. Ragazzi incredibili con una voglia incredibile, sia in allenamento sia in partita non sono mai soddisfatti. La pressione e le responsabilità le prendo io, ci penso io. A me piace. Loro devono solo lavorare, credere e continuare così. Poi i momenti belli, i momenti difficili, fanno parte della stagione. Ma è importante lavorare e pensare positivo. Le cose stanno andando bene, ma noi come ho detto qualche settimana fa, facciamo una partita per volta. Ogni partita è una finale, poi vediamo dove arriviamo. Gli obiettivi ci sono, collettivi ed individuali. Speriamo … abbiamo appena iniziato, speriamo che fuori dal campo torni tutto normale, che i tifosi ed il pubblico possano entrare allo stadio per vedere il Milan. Giochiamo per loro, spero che possano passare questa avventura con noi”.

