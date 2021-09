Pagelle Spezia-Milan, i voti di Tuttosport: Brahim Díaz come Harry Potter

Le pagelle di Spezia-Milan 1-2, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Spezia-Milan 1-2, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022, con voti e giudizi dei rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Migliore in campo nella fila del Diavolo, voto 7, è stato Alexis Saelemaekers. "Viaggia a ondate, e, a due passi dal porto di La Spezia, non è un modo di dire: quando c'è, come in occasione dell'1-2 del Diavolo, sa come cambiare ritmo".

Alla stregua del belga, voto 7, anche Brahim Díaz: "Da vero mago versione Harry Potter, tira fuori il gioco di prestigio in pochi minuti. Indispensabile". Quindi, nelle pagelle di Spezia-Milan del quotidiano torinese, rimediano un ottimo 6,5 molti protagonisti della contesa del 'Picco'. In primis, il tecnico rossonero Stefano Pioli: "Il turnover non è una sorpresa, quanto, piuttosto, una necessità. L'Atlético Madrid in Champions League prima e l'Atalanta in campionato poi incombono. Si va a prendere tre punti pesanti in un pomeriggio non semplice, indovinando ancora una volta i cambi. Di più di così non si può".

Voto 6,5, dunque, anche per Pierre Kalulu ("Pioli gli dà fiducia e lui conferma la sua affidabilità, anche se dovrebbe cercare di proporsi di più in fase offensiva. Pioli glielo dice e rientrato dagli spogliatoi consegna un cioccolatino a Daniel Maldini solo da scartare"). Ma anche per Fikayo Tomori ("Sempre molto attento nelle chiusure") ed Alessio Romagnoli ("Gli attaccanti avversari partono sempre da lontano e sembrano piccoli Speedy González, ma lui va di fisico e di mestiere").

Quindi, medesimo voto nelle pagelle di questo Spezia-Milan anche per Daniel Maldini. "Per la prima volta titolare in campionato il figlio d'arte parte propositivo, ma non sempre lucido. Ma dopo una manciata di minuti nel secondo tempo scrive un pezzo di storia della dinastia Maldini, sotto gli occhi di papà Paolo. Un giorno da ricordare") e Rafael Leao ("Molto più pericoloso del compagno di cui prende il posto").

Sufficienza piena, voto 6, nelle pagelle di Spezia-Milan del 'Picco', poi, per Mike Maignan ("Attento due volte sulla combinazione destro-sinistro di Nzola, sempre pronto e reattivo. Si fa sentire dai compagni con personalità"), Davide Calabria ("Sul pezzo") e Theo Hernández ("Qualche cavalcata di quelle che l'hanno reso famoso, ma nel complesso Thiago Motta gli prende le misure"). Poi Sandro Tonali ("Sfortunato nella deviazione dell'1-1. Cerniera ideale di centrocampo, taglia e cuce sempre con maggior personalità"), Ismaël Bennacer ("Porta ordine") e Pietro Pellegri ("Combatte e si sbatte").

Infine, note dolenti rossonere per le pagelle di Spezia-Milan del quotidiano torinese sono Franck Kessié ("L'intensità non è quella dei giorni migliori") ed Olivier Giroud ("Fermato spesso con le cattive, non è al meglio della condizione e si vede. Ma almeno riesce a mettere minuti nelle gambe utili per le prossime sfide"): per entrambi voto 5,5. Assalto di Maldini e Massara al nuovo gioiello del calcio europeo >>>