Spezia-Milan 1-2: Maldini senza fine, anche Daniel nella storia

Daniel Maldini ha segnato, durante Spezia-Milan 1-2, il suo primo gol in Serie A nel giorno del debutto da titolare. La dinastia continua

Daniele Triolo

Ieri pomeriggio, in occasione di Spezia-Milan, partita vinta 1-2 dai rossoneri al 'Picco', Daniel Maldini ha segnato il suo primo gol in Serie A nel giorno del suo debutto da titolare in campionato con la maglia del Diavolo. Di questo, logicamente, ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, soffermandosi a parlare della dinastia dei Maldini con i colori rossoneri.

Daniel Maldini, infatti, è il terzo Maldini a giocare da professionista per il Milan dopo nonno Cesare e papà Paolo. Per lui l'esordio in campionato dal 1' è arrivato ieri a La Spezia, tra turnover adottato dal tecnico Stefano Pioli e tanti scetticismi. Maglia numero 27 sulle spalle (multiplo di quel 3 indossato per quasi trent'anni dal padre), Daniel Maldini in Spezia-Milan ha lasciato il suo marchio in Serie A a distanza di 13 anni e 179 giorni dall'ultimo gol di Paolo, arrivato a 'San Siro' contro l'Atalanta nel 2008.

Addirittura 60 anni e 22 giorni dopo l'ultimo gol di nonno Cesare. È stato il più veloce marcatore della dinastia, ma, in questo caso, di certo il ruolo aiuta Daniel Maldini: Cesare e Paolo, infatti, giocavano in difesa, mentre lui è un trequartista di qualità, con caratteristiche fisiche gli consentono di giocare anche da seconda punta, più a ridosso dell'area di rigore. Anche per questo, qualche giorno prima di Spezia-Milan, Daniel Maldini aveva anche debuttato in Champions League, subentrando ad 'Anfield' contro il Liverpool nei minuti finali, nel tentativo di cercare il gol del pareggio.

I Maldini sono nella storia del Milan, hanno alzato Coppe dei Campioni e vinto tanti trofei. Daniel, però, è giovane e deve ancora costruirsi la sua strada. Se vincerà almeno qualcosa di quanto festeggiato da nonno e papà, allora sì che potrà definirsi un calciatore di successo. Essere nipote e figlio d'arte può pesare, però, alla fine, ti consente anche di avere un bagaglio d'esperienza molto importante. L'idea di Daniel Maldini è quella, con calma, pazienza e sacrificio, di rinverdire i fasti della sua famiglia in maglia rossonera. Assalto di Maldini e Massara al nuovo gioiello del calcio europeo >>>