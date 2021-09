Spezia-Milan, Maldini: “Gol di testa? Strano. I consigli di papà e Pioli”

Daniel Maldini, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Spezia-Milan, partita del 6° turno della Serie A 2021-22

Sul suo primo gol in Serie A : "Emozione indescrivibile. Devo ancora capire bene cosa sia successo. Fortuna che abbiamo fatto tre punti, abbiamo vinto una gara difficile".

Su come aveva sognato la sua prima rete con il Milan : "Non immaginavo l'azione: è arrivato così, meno male. Di testa è strano. Ma bene così. Prossimo obiettivo il gol a 'San Siro'? Speriamo!"

Su quando ha saputo da Stefano Pioli che avrebbe giocato titolare: "Me l'ha detto il giorno prima, eravamo in fisioterapia. Mi ha detto di stare tranquillo, di fare quello che so fare e di darci dentro". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>