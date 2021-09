Pagelle Spezia-Milan 1-2: Maldini storico, Brahim letale | Serie A News

1 di 14

LA PARTITA

Le pagelle di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 | AC Milan News

PAGELLE SPEZIA-MILAN - Il Diavolo inizia sotto tono a La Spezia, messo sotto dal ritmo, intenso, dei padroni di casa. Le prime due conclusioni della gara sono, infatti, della formazione di Thiago Motta: entrambe le volte ci prova Nzola, in entrambe le circostanze è bravo Maignan. Poco prima della mezzora va vicino al gol anche Maggiore con un colpo di testa. Al 37' prima vera chance per il Diavolo quando Rebić, sugli sviluppi di un corner, colpisce il pallone di testa ma non trova la porta. Al 44' cavalcata spettacolare di Theo Hernández sulla sinistra: il francese va al tiro, Hristov lo neutralizza in corner. Sul capovolgimento di fronte, lo Spezia va vicino al gol in contropiede, ma Kalulu evita il peggio.

Nella ripresa, pronti, via e Milan in vantaggio: cross dalla destra di Kalulu, colpo di testa potente di Daniel Maldini e 0-1 per il Diavolo. Erano entrati, qualche minuto prima, Leão e Pellegri per gli spenti Rebić e Giroud: il portoghese, in un quarto d'ora, prima centra un palo clamoroso, poi va vicino al gol in altre due occasioni. I rossoneri, quindi, prendono in mano il pallino del gioco, amministrano il risultato ma sono sfortunati perché, all'80', dopo tante chance create, incassano il pareggio: deviazione di Tonali su tiro innocuo di Verde.

Appena 6' più tardi, dopo una percussione insistita di Saelemaekers, il pallone arriva a Brahim Díaz che deposita in rete il gol del nuovo vantaggio rossonero. Spezia-Milan 1-2 al 'Picco': altri tre importanti punti per il Diavolo nella lotta tre le magnifiche sette di Serie A per lo Scudetto 2021.