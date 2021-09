Spezia-Milan 1-2 gol e highlights (6^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Spezia-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Primo storico gol di Daniel Maldini, poi la chiude Brahim Diaz

Le vittorie sofferte valgono anche più di tre punti. Danno la consapevolezza di riuscire a vincere anche giocando male e non è cosa da poco. E' esattamente quello che è successo al Milan contro lo Spezia nella partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Dopo un primo tempo avaro di occasioni con zero tiri nello specchio della porta ligure, nel secondo tempo arriva il gol storico di Daniel Maldini, bravo con un colpo di testa a trafiggere il portiere avversario. La squadra di Thiago Motta però non molla un centimetro e trova il pareggio con Daniele Verde. Serve Brahim Diaz dalla panchina per portare nuovamente la squadra di Stefano Pioli in vantaggio. Ti sei perso tutte le azioni salienti? Ecco gol e highlights in questo video. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>