Spezia-Milan, Pioli: “Maldini ha le qualità per fare cose importanti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 disputatasi allo stadio 'Picco'. Ecco le sue dichiarazioni.

Sui tre punti di La Spezia: "Una vittoria che pesa tantissimo. Vincere nel campionato italiano è difficile e complicato. Lo Spezia ci ha aspettato, è ripartito, la partita si è fatta difficile. Siamo stati bravi a reagire dopo il pareggio. Non abbiamo smesso di essere squadra e di crederci. Partita importante, vincere con questa mentalità e con questa cattiveria agonistica mi convince ancora di più della crescita di questa squadra".

Sul turnover e gli infortuni: "Spero di avere tutta la rosa a disposizione il prima possibile. Ho giocatori che ci hanno messo il cuore ma che sono stanchi. Come Rebic, Diaz, lo stesso Rafa, che ha fatto bene comunque. A livello mentale è fisico è difficile mantenerci sempre allo stesso livello. Ho la rosa profonda, spero di averla ancora di più dopo la sosta. Non vedo l'ora di poter utilizzare tutti: con questa qualità e questi cambi c'è più possibilità di vincere".

Su Daniel Maldini: "Sono contentissimo, se lo merita per come lavora. Sa che deve ancora crescere, lavorare tanto. Ma ha il talento giusto per salire di livello. Può fare meglio nello smarcamento per ricevere palla. Può incidere ancora di più. Ma ha le qualità per fare cose importanti".

Sui tanti giovani del Milan: "Quando faccio le scelte non ho la carta d'identità. I ragazzi si impegnano, lavorano, giocano da squadra. Sono del Milan, se sono al Milan è perché valgono e sono forti. Possiamo aspettarci ancora qualche errore. Giocare significa sbagliare, soprattutto per ragazzi non ancora completamente maturi nella loro crescita".

Su Rafael Leão: "Rafa, l'ho detto da inizio stagione, è molto più disponibile e partecipe. Oggi è stato sfortunato, ma efficace in fase conclusiva. Ha tirato 4-5 volte, ha le qualità per strappare, creare superiorità numerica, deve continuare a farlo".

Sui recuperi degli infortunati per l'Atlético Madrid: "Non lo so, vediamo domani. Faremo come potremo con questo spirito e queste risorse contro un avversario fortissimo, esperto, scaltro, abituato a grandissime partite e che spesso le vince negli ultimi minuti. Ci sarà da mettere una prestazione importante".

Il saluto a Ivan Gazidis: "Permettetemi a nome mio e a nome di tutta la squadra di salutare Ivan Gazidis, lo sentiamo spesso, lo sentiamo vicino a noi. Speriamo di riabbracciarlo presto, anzi sono certo che lo riabbracceremo presto e saremo ancora più forti insieme".