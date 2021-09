Spezia-Milan 1-2: cambi e linea verde, è l’effetto Pioli

Stefano Pioli, tecnico rossonero, protagonista di Spezia-Milan 1-2: ha dato fiducia ai giovani e deciso ancora il match con le sostituzioni

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport', analizzando Spezia-Milan 1-2, ha posto l'attenzione sui meriti che Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha nella vittoria della sua squadra sul campo dei liguri. "Il coraggio paga", ha sottolineato il prestigioso quotidiano sportivo nazionale parlando di Pioli, visto che nessuno avrebbe potuto pensare ad un Daniel Maldini titolare in una sfida così delicata.

E invece, come spesso succede, ha avuto ragione Pioli, il quale anche per Spezia-Milan dello stadio 'Picco' ha saputo intuire stati di forma e situazioni. La sua è una squadra votata all'attacco, che sa soffrire, gestire e vincere. L'allenatore è il suo stratega: poco importa se Mike Maignan è stato battuto per la terza volta in campionato. Perché i cambi di Pioli hanno fatto la differenza.

Il tecnico temeva lo Spezia, ma non si è formalizzato nel riempire il suo Milan di giovani. Maldini junior dall'inizio e questo lo ha ripagato con il suo primo gol in Serie A al debutto da titolare con la maglia rossonera. Ma anche Pierre Kalulu, che ha messo sulla testa del figlio di Paolo il cross del vantaggio, così come Sandro Tonali ed Alexis Saelemaekers. La linea verde è uno dei segreti di questo Milan, che ieri faceva a meno dei senatori Simon Kjær e Zlatan Ibrahimovic.

Ma le sostituzioni sono state decisive, in quanto Rafael Leao ha spaccato la partita e Brahim Díaz, entrato all'82', ha risolto il match dopo 4' appena dal suo ingresso in campo. Insomma, quanto visto mercoledì contro il Venezia si è ripetuto ieri a La Spezia. E non può essere un caso, ma bravura dell'allenatore, questa sì. Il Milan, giovane ma maturo, per definizione del suo stesso allenatore, ha una rosa adatta, sulla carta, a superare le insidie dei tanti impegni e Pioli lo riconosce, aspettando gli ultimi convalescenti. Assalto di Maldini e Massara al nuovo gioiello del calcio europeo >>>