Spezia-Milan 1-2, Brahim Díaz: “Mi piace prendermi responsabilità”

Brahim Díaz, match-winner di Spezia-Milan 1-2 dello stadio 'Picco', orgoglioso del coro che gli hanno dedicato i tifosi rossoneri

Altra rete pesante per i tre punti del Diavolo dopo quella messa a segno mercoledì a 'San Siro' contro il Venezia. Feeling speciale, a quanto pare, di Brahim Díaz per i gol in trasferta. Prima di quello realizzato in Spezia-Milan, infatti, il numero 10 rossonero aveva segnato un gol da tre punti anche in Sampdoria-Milan e nella scorsa annata in Serie A aveva apposto il proprio sigillo sul tabellino dei marcatori sempre in trasferta.