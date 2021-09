Spezia-Milan 1-2, Pioli: “Vincere pure gare così è fondamentale”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha analizzato l'esito di Spezia-Milan 1-2 nel post-partita. Soddisfazione ed entusiasmo per il successo

«Volevamo vincere, volevamo reagire al pareggio e siamo stati molto bravi a farlo - così Pioli dopo Spezia-Milan -. Non è stata la nostra miglior prestazione dal punto di vista tecnico. Riuscire a vincere le partite in cui non ci esprimiamo al meglio è un passo in avanti fondamentale».

C'è gioia, in casa rossonera, per il primo gol in Serie A di Daniel Maldini nel giorno del suo debutto da titolare in campionato con la maglia del Diavolo. La dinastia Maldini continua. «Sono contentissimo per lui, se lo merita per come lavora, sa che deve ancora crescere, ha il talento giusto per salire di livello», ha detto Pioli al termine di Spezia-Milan.