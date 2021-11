Pagelle Roma-Milan, i voti del CorSport: Kjaer muro invalicabile

Le pagelle di Roma-Milan 1-2, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Roma-Milan 1-2, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo è stato Zlatan Ibrahimovic, voto 8: "Inumano. La sua grandezza arrogante disorienta più volte la difesa romanista nonostante la mobilità limitata. Al primo calcio di punizione fredda la Roma, a cui ha segnato 11 gol. La provocazione successiva ai tifosi avversari gli costa un’ammonizione evitabile. Ma nel secondo tempo rientra ancora più deciso. Gli tolgono un gol in fuorigioco prima che afferri il rigore del raddoppio. Elenchiamo i numeri: rete 150 in Serie A, numero 400 considerando tutti i campionati nazionali frequentati".

Dietro di lui, nelle pagelle di Roma-Milan dello stadio 'Olimpico', troviamo mister Stefano Pioli, voto 7: "Ha tra le mani una squadra fortissima: domina all’Olimpico, nonostante un filo di sofferenza finale, mantenendo il passo del Napoli". Pari merito del tecnico rossonero, ecco Simon Kjaer ("I romanisti lo ricordano con terrore per una stagione disgraziata. Ma adesso è una sentinella inflessibile. Nega a Zaniolo il possibile 1-2 e pulisce l’area di rigore in tutti i modi: a terra e in aria") e Ismaël Bennacer ("Ha un rilevatore di passaggi attaccato ai piedi: solo così si spiegano i tanti palloni recuperati (8). E che qualità, specie nella ripresa").

Ma anche Franck Kessié ("Si affaccia alla finestra di Rui Patricio ma il rasoterra mancino gli esce male. Gestisce comunque i tempi del gioco, abbassandosi e inserendosi a suo piacimento. E sul rigore è glaciale") e Rafael Leao ("Le sue accelerazioni sono spesso un uragano che disintegra la Roma. Si procura il fallo del gol di Ibra e non solo. Segna anche un bel gol che viene annullato per un fuorigioco che non è suo"). Quindi, nelle pagelle di Roma-Milan, con voto 6,5 troviamo ben quattro calciatori del Diavolo. Si parte con Ciprian Tatarusanu: "Una sola parata vera. Che però pesa: nel recupero su Carles Perez sull’1-2".

Poi si prosegue con Davide Calabria ("Capitano intelligente e posato. Fatica solo negli ultimi minuti, in inferiorità numerica"), Fikayo Tomori ("Un salto a vuoto nei primi minuti mette i brividi al Milan. Il resto va bene") e Rade Krunic ("Nel contesto è l’ape operaia che garantisce equilibrio. Basta questo"). Prende la sufficienza, voto 6, nelle pagelle di Roma-Milan poi Alexis Saelemaekers ("Poco preciso e neppure troppo attento nella fase difensiva. Ma non dannoso"). Sono due, infine, le note dolenti dei rossoneri nella bella serata dello stadio 'Olimpico'.

Entrambe con voto 5,5. Una è Olivier Giroud ("Sfortunato. Entra quando il Milan deve rintanarsi e raccoglie pochissimi palloni"), l'altra è Theo Hernández ("Non è al meglio e non sempre vigila a dovere sulla sua fascia. Ma se accende il motore gli equilibri degli altri saltano (vedi il rigore), Peccato che si faccia espellere troppo presto per doppia ammonizione, tenendo aperta una partita che era sotto controllo: salterà il derby"). Milan, in arrivo un giovane bomber a parametro zero? Le ultime >>>