Risultati Serie A – Roma-Milan 1-2: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. I numeri di quanto successo allo stadio 'Olimpico'

Arriva la decima vittoria su undici in campionato e arriva grazie ad un'altra prestazione super convincente. Dopo aver chiuso il primo tempo per 1-0 grazie alla punizione di Zlatan Ibrahimovic, il Diavolo trova il raddoppio con un rigore di Franck Kessie procurato dal sempreverde Zlatan. L'ivoriano, come sempre, è glaciale dal dischetto e spiazza Rui Patricio. Al minuto 66' ecco l'episodio che poteva dare una botta psicologica di un certo livello ad un Milan che, però, non si scompone nonostante l'uomo in meno e il gol spavento di Stephen El Shaarawy. Napoli agganciato e consapevolezza sempre più forte per gli uomini di Stefano Pioli.