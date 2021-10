Roma-Milan 1-2, Pioli: “Dispiaciuto per l’espulsione, siamo squadra forte”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022

Dieci vittorie in undici partite : "Dati importanti, ci tenevamo a continuare questo momento. Abbiamo giocato bene, in dieci abbiamo rischiato, ma ancora una volta lo spirito dei giocatori è andato oltre le difficoltà incontrate".

Sulla partita : "Bisogna sapere interpretare la gara, c'è un momento in cui comandi e altri in cui devi subire. Abbiamo portato a casa una vittoria importante e meritata".

Sulle decisioni arbitrali a sfavore: "Sono dispiaciuto per l'espulsione di Theo, stava recuperando la condizione ed è un giocatore importante per noi. In parità numerica avremmo sofferto meno. Il calcio è fatto anche di episodi, siamo stati squadra, l'importante è questo. Essere squadra quando devi collaborare è ancora più importante, significa che stiamo diventando una squadra forte".