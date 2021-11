Calciomercato Milan – Giovane bomber, pronto il colpo a parametro zero

Il Milan, capolista della Serie A con il Napoli, è sempre vigile ed attento a qualsiasi occasione che il calciomercato, italiano e internazionale, può proporre. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, come noto monitorano molto i calciatori che rispondono alle linee guida del fondo Elliott: talentuosi, pronti ad esplodere, possibilmente dai costi di cartellino e di ingaggio bassi. Con l'obiettivo dichiarato di avere una squadra forte, futuribile, ma sostenibile dal punto di vista finanziario. C'è un settore, in particolare, dove il Milan potrebbe operare per l'estate 2022.