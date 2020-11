Pagelle Milan-Fiorentina, i voti della Gazzetta: Romagnoli tuttofare

Pagelle Milan-Fiorentina: i voti de ‘La Gazzetta dello Sport’ ai rossoneri

PAGELLE MILAN-FIORENTINA – Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, bel successo (2-0) dei rossoneri sui viola e prima, mini-fuga in vetta al campionato di Serie A. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle di Milan-Fiorentina stilate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Fiorentina, il migliore in campo

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, voto 7,5. “San Gigio il portiere prodigio. Devia sul palo la botta di Dušan Vlahović, smorza con una manona il pallonetto di Franck Ribéry. Interventi spettacolari e cruciali. Diffonde personalità, riempie la porta. E ha soltanto 21 anni”.

Pagelle Milan-Fiorentina, il giudizio sul mister

Daniele Bonera, voto 7. “Senza Zlatan Ibrahimović, ma senza perdere la bussola. Fasce ad alta velocità, centrocampo di intercettatori, difesa protetta da Donnarumma. Applicazione ed attenzione, la qual cosa è segnale di crescita”.

Pagelle Milan-Fiorentina, che partita di Calabria, Romagnoli e Saelemaekers!

Tutti e tre hanno preso, secondo la ‘rosea‘, un bel 7 pieno per la prestazione di ieri pomeriggio a ‘San Siro‘. Davide Calabria “dà la palla che innesca Saelemaekers nell’azione del primo rigore. Tante scorribande, molti recuperi. Terzino tignoso ed un po’ avventuroso, un po’ alla vecchia maniera”.

Alessio Romagnoli, invece, compie “l’intercetto decisivo su un assist insidioso di Gaetano Castrovilli, fa un gol facile e il salvataggio sul pallonetto di Ribéry depotenziato da San Gigio. Difende e attacca: altro?”. Infine, Alexis Saelemaekers: “Il principio del suo cognome contiene qualcosa di simile al verbo inglese ‘to sail’, veleggiare. Il ragazzo venuto dal Belgio fila via come il vento, genera raffiche di maestrale”.

Pagelle Milan-Fiorentina, quante ampie sufficienze per i rossoneri

Voto 6,5, quindi, per molti altri giocatori del Milan impegnati ieri pomeriggio a ‘San Siro‘. Si parte da Simon Kjær: “Riferimento per i giovani, il classico esperto a cui appoggiarsi”. Si prosegue con Theo Hernández: “Travolgente quando accende il turbo, forse è un filo intermittente. Forse ha ragione lui: è giusto dosarsi e scavallare quando serve”.

E ancora Franck Kessié: “Mezzo voto in meno per il rigore fallito. Regge la mediana sulle proprie spalle: contrasta, recupera, smista”. Infine, Hakan Çalhanoğlu: “Sfortunato al tiro: scuote l’esterno della rete e colpisce il palo. Fortunato al gioco: prima a sinistra e poi sulla trequarti, orienta il Milan nella ricerca della porta viola”.

Pagelle Milan-Fiorentina, Tonali in crescita e Rebić utile

Sufficienza, voto 6, per le prestazioni di Sandro Tonali, Ante Rebić e Rade Krunić. L’ex centrocampista del Brescia è “abbastanza anonimo al tocco, si fa sentire al recupero pallone, ma non è ancora lui. O meglio, non è ancora il giocatore che pensiamo possa diventare”.

L’attaccante croato gioca “sempre per gli altri e mai per sé. Spicca lo zero alla voce conclusioni, però si batte per aprire spazi ai compagni accorrenti, ‘sportella’ con Nikola Milenković. Oscuro, ma utile”. Il centrocampista bosniaco, infine, va “dentro per Brahim Díaz, quando bisogna rinserrare ancora di più le fila per evitare che la Fiorentina abbia dei colpi di coda. Krunić ci mette la corsa e il fisico, sigilla argini e margini”. Senza voto le prestazioni di Jens Petter Hauge e Diogo Dalot.

Pagelle Milan-Fiorentina, la nota dolente

Brahim Díaz, voto 5,5. "Trottolino un po' confuso. Vorrebbe, ma non riesce. Apprezziamo la buona volontà, la voglia di prendersi il pallone. Però manca al dunque. Non fa scattare il valore aggiunto della tecnica, che possiede in abbondanza".