GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 30 novembre 2020

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 30 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla fuga del Milan in vetta al campionato di Serie A. Cinque punti di distacco sulle seconde, Inter e Sassuolo, anche senza il tecnico Stefano Pioli e la stella Zlatan Ibrahimović. Inter e Milan non partivano, insieme, così forte da ben nove anni.

In alto, sotto la testata, si parla del colpo dell’Udinese allo stadio ‘Olimpico‘ contro la Lazio. In basso, invece, ampio spazio a Napoli-Roma 4-0. La partita perfetta, nel giorno del ricordo di Diego Armando Maradona in quello che presto sarà lo stadio che porterà il suo nome. Che punizione di Lorenzo Insigne!

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>