Pagelle Milan-Atletico Madrid 2-0: Eletu sontuoso, Stalmach-El Hilali gol

Difesa

Bakoune, voto: 7. Non era partito nel migliore dei modi la sua gara con quel giallo rimediato nei primi minuti di match. In realtà la rete dell'1-0 è per il 90% del merito suo in quanto, dopo una grande cavalcata sulla destra, ha assistito l'inserimento di Stalmach. Per il resto partita molto attenta in fase difensiva e, quando può, cerca di spingersi in avanti.