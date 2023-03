Youth League, Milan-Atletico Madrid 2-0: Abate elimina l’amico Torres

Grande vittoria del Milan primavera in Youth League: eliminati ai quarti di finale l'Atletico Madrid dell'ex rossonero Fernando Torres

Enrico Ianuario

Storico risultato per il Milan primavera. La squadra di Ignazio Abate ha eliminato ai quarti di finale di Youth League l'Atletico Madrid di Fernando Torres. Decisive le reti di Darius Stalmach nel primo tempo e di Youns El Hilali nel corso della ripresa. Ecco com'è andato il match.

Milan-Atletico Madrid 2-0: il commento del match — Pubblico delle grandi occasioni oggi pomeriggio al 'Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara' per il match tra Milan e Atletico Madrid di Youth League. La gara si è disputata sotto gli occhi di Paolo Maldini, Frederic Massara e alcuni componenti dello staff di Stefano Pioli. Parte subito forte l'Atletico Madrid al terzo minuto di gioco con Nino che si esalta e manda in porta El Jibari: il tiro del numero 10 dei 'colchoneros' colpisce l'esterno della rete. Nonostante la prima occasione sia capitata agli ospiti, a passare in vantaggio è il Milan al 13esimo. Grande azione di Bakoune sul lato destro del campo e arrivato sul fondo mette una palla rasoterra al centro dell'area di rigore per Stalmach che, tutto solo, colpisce Iturbe. Un gol che rinvigorisce i ragazzi di Abate che disputano un'ottima partita anche se al 29esimo l'Atletico Madrid si pericoloso in avanti.

Grande azione di El Jibari che salta due avversari e calcia in porta, ma è ottima la risposta di Nava che respinge. Il finale di primo tempo si chiude con il forcing offensivo da parte della squadra di Torres che al 41esimo ci provano con Munoz, il quale fa partire un tiro dal limite dell'area che esce di poco alla sinistra di Nava. Al 43esimo viene ammonito Chaka Traore per simulazione: incredulo l'attaccante del Milan che viene agganciato nell'area di rigore avversaria, ma per l'arbitro non c'è nessuna irregolarità. I primi 45 minuti di gioco si chiudono con altri due cartellini gialli sventolati nei confronti di Bozzolan e Martinez. Nella ripresa l'Atletico Madrid cerca di imporre il predominio, anche se i 'colchoneros' non riescono a trovare spazi necessari per colpire i rossoneri che si difendono benissimo.

E non è un caso che ad avere una ghiotta occasione da rete siano proprio i ragazzi di Abate, quando al 61esimo Cuenca dà vita ad una grande azione personale, il quale scambia il pallone in area di rigore con El Hilali: il numero 27 si libera di un avversario e, a tu per tu con il portiere, spara altissimo! L'Atletico non ci sta ed esattamente un minuto più tardi va vicino al pareggio. Munoz, dal limite dell'area di rigore, prova a piazzare la sfera sul palo più lontano: la sfera esce di pochissimo alla sinistra di Nava. Brivido per il Milan che si riscatta quattro minuti più tardi. Al 67esimo i rossoneri trovano il raddoppio con El Hilali: Cuenca recupera palla a metà campo e serve Zeroli, dunque passaggio del centrocampista per Traore che serve El Hilali che sorprende sul primo palo Iturbe.

Gol del raddoppio che, di fatto, permette ai rossoneri di gestire il pallone, mentre l'Atletico Madrid non trova le forze per reagire nonostante i diversi cambi effettuati da Torres. Qualche tiro da una parte e da un'altra senza particolari rischi per Nava e Iturbe. Il match si conclude con delle proteste da parte dei calciatori spagnoli, i quali avrebbero visto un tocco irregolare di mano da parte di Coubis in area di rigore, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per indicare il dischetto. Il Milan porta a casa un grande successo e per la prima volta nella sua storia accede ad una final four di Youth League. Milan, l'importanza del portiere e difensore aggiunto Maignan >>>

