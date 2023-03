Maignan, fenomeno vero: il portiere è anche un difensore aggiunto | News

Nonostante il pareggio tra Milan e Salernitana, Mike Maignan è stato protagonista dell'ennesima prova sontuosa a 'San Siro'

Enrico Ianuario

Ieri sera il Milan ha sciupato l'occasione per agganciare l'Inter al secondo posto in classifica. I rossoneri, infatti, dopo essere andati in vantaggio sul finale di primo tempo con Giroud hanno pareggiato 1-1 contro la Salernitana, la quale ha trovato il gol con l'attaccante senegalese Dia. Non è stata una grandissima partita per i rossoneri, anche se probabilmente avrebbero comunque meritato la vittoria per quanto visto sul campo. Certo, anche la prestazione dell'arbitro ha influito in negativo sulla squadra di Pioli che si è vista negare un calcio di rigore ai danni di Theo Hernandez. Risultato e prestazione collettiva a parte, ieri è stata soprattutto la gara di Mike Maignan.

Dopo la grande prestazione di mercoledì contro il Tottenham, condita da una super parata nel finale su un colpo di testa di Kane, ieri sera il portiere francese è stato poco impegnato, ma quando è stato chiamato in causa si è esaltato alla grande. Non ha compiuto tante parate, anche se ha respinto un bel tiro dalla distanza di Piatek nel secondo tempo, ma quello che è rimasto negli occhi di tutti è stato il suo grandissimo intervento in scivolata alla Maldini. O alla Baresi, come detto da Maurizio Compagnoni durante la telecronaca su 'Sky Sport'.

Come si può vedere nel video proposto poco sopra, Malick Thiaw ha sbagliato il retropassaggio di testa sul quale si è fiondato Boulaye Dia. In realtà Maignan avrebbe potuto anche arretrare di qualche metro e prendere quella palla con le mani dentro l'area di rigore, invece la scelta di anticipare il senegalese in scivolata, da ultimo uomo, ha pagato. Il rischio è stato altissimo, in quanto se non avesse preso il pallone avrebbe rimediato sicuramente un cartellino rosso. Però Maignan spesso è stato autore di scelte pericolose e azzardate, ma la sua estrema sicurezza ha sempre ripagato. Proprio come nell'intervento in scivolata di ieri che conferma di essere uno dei migliori portieri al mondo. E da ieri un grande difensore aggiunto, non soltanto per la sua capacità di giocare il pallone con i piedi. Milan, niente Germania per Thiaw: il motivo >>>

