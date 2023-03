Milan, niente convocazione nella Germania per Thiaw: ecco il motivo

Malick Thiaw, difensore del Milan, non farà parte dei calciatori della Germania per i prossimi impegni della 'Mannschaft' del CT Hansi Flick

Daniele Triolo

Malick Thiaw, classe 2001, si sta mettendo in mostra con la maglia del Milan in questa stagione. Il difensore tedesco, che il Diavolo ha prelevato dallo Schalke 04 la scorsa estate per 5 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus, ha faticato molto per imporsi in rossonero. Ma, alla fine, ha scalato le gerarchie di mister Stefano Pioli. Una volta, poi, che il Milan è passato alla difesa a tre, di fatto si è preso una maglia da titolare e non l'ha più lasciata.

Milan, Thiaw sempre più colonna rossonera — Finora Thiaw, maglia numero 28 sulle spalle, ha disputato 10 partite in Serie A e 2 in Champions League, per un totale di 773' sul terreno di gioco (media di 64' per gara in campo). L'esordio a ottobre, contro il Verona; tre presenze a novembre, contro Spezia, Cremonese e Fiorentina. Poi, con l'arrivo del 2023, qualche scampolo di match nel derby e poi sempre schierato titolare, doppio confronto degli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham incluso.

Thiaw, insomma, sta diventando una colonna di questo Milan. Così come lo è della Germania Under 21, selezione giovanile di cui è anche capitano. Tutto faceva supporre che il Commissario Tecnico della 'Mannschaft', ovvero la Nazionale tedesca maggiore, Hansi Flick, lo avrebbe convocato per i prossimi impegni della Germania. Ovvero le due amichevoli interne contro Perù (sabato 25 marzo a Mainz) e Belgio (martedì 28 marzo a Colonia).

Niente Nazionale per lui: "Troppo acerbo" — Invece, secondo quanto riferito da 'Repubblica' in edicola questa mattina, Flick ha deciso di non convocare Thiaw del Milan. Il motivo? Il C.T. teutonico, ex allenatore del Bayern Monaco, reputa il colosso di origini finlandesi ancora troppo acerbo per la Nazionale maggiore. Ecco perché, per far riposare Antonio Rüdiger, Flick ha deciso di non chiamare Thiaw, bensì Armel Bella-Kotchap, anch'egli classe 2001, difensore del Southampton, fanalino di coda in Premier League inglese. Per la serie, misteri da spiegare. Milan, importante promessa di Cardinale >>>

