Calciomercato Milan – Maldini incontra Mendes: cosa bolle in pentola

Mentre la squadra di Stefano Pioli è impegnata, in campionato, ad entrare tra le prime quattro attendendo un sorteggio dei quarti di Champions League che 'regalerà' ai rossoneri un grande avversario, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, sono molto attivi sul fronte calciomercato. È in questo periodo, infatti, che si gettano le basi per le trattative da concretizzare, poi, nella sessione estiva. Novità alle porte per quanto concerne l'attualità rossonera.