Lecce-Milan, le pagelle di Gimenez: bocciature! Poca coerenza, il motivo

Lecce-Milan 2-3 , i rossoneri vedono prima il fondo. Nel primo tempo giocano bene, ma subiscono gol dopo pochi minuti. Nella ripresa arrivare il raddoppio dei padroni di casa, ma il Diavolo non si perde d'animo e in pochi minuti rimonta e riesce a portarsi a casa tre punti. Santiago Gimenez è uscito poco prima della rimonta rossonera, facendo spazio a Tammy Abraham. Questo ha portato molti a bocciarlo, ma la partita del messicano è tutto fuorché da insufficienza.

Ecco, quindi, il confronto tra le pagelle dei principali quotidiani sportivi, ma non solo, e quelle di 'PianetaMilan.it'. C'è solo una sufficienza per il messicano. E' vero, Gimenez non ha segnato, ma è stato l'unico a creare pericoli nel primo tempo alla porta di Falcone. Prima il gol annullato per fuorigioco, poi un altro paio di occasioni e il palo colpito nella ripresa, con una giocata bellissima e creata completamente da solo. Sono voti che sembrano ingiusti e poco coerenti: molti, infatti, ne lodano le qualità in area e il fatto di essere il più attivo tra i rossoneri, ma poi lo bocciano comunque. Ecco le pagelle di Gimenez per Lecce-Milan. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA