Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, analizza i problemi del Milan dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benfica
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Le ultime partite del Milan (contro Juventus, Lazio e Benfica) hanno dato segnali piuttosto preoccupanti sullo stato dei lavori di Ruben Amorim. Nel gruppo di chi ancora non è convinto di quanto mostrato dai rossoneri nelle prime uscite stagionali c'è anche Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista sportivo.
Milan, l'analisi di VivianoIntervenuto nell'ultimo appuntamento con 'Le Foot Toujous', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Viviano ha messo in luce una contraddizione tra ciò che si dice di Amorim e quello che sta mostrando il campo:
"Quando vedo una squadra di Amorim mi aspetto una squadra che magari prende delle imbarcate o che sia messa male perché rischia tantissimo in difesa, ma che crei molto. In realtà il problema, come ho già detto più di una volta, secondo me il Milan ce l'ha con la palla e non senza. Con la palla non riesce a servire molto l'attaccante e non riesce a trovare le sottopunte. Pulisic servirebbe di più, secondo me, ma manca proprio questo. Finché ce la fa, la fase di non possesso la fa anche bene; ieri però ha trovato una squadra che ha avuto il coraggio di fare quello che dovrebbero fare loro, e quindi li ha messi in difficoltà. Dietro si può anche rischiare qualcosa. Il Milan è stato passivo con la Juve, è stato passivo stasera ed è stato passivo anche con la Lazio".
Sempre il solito MilanL'analisi di Viviano scava nelle profondità dell'impianto di gioco del Milan. Dopo i dodici mesi con il blocco basso di Massimiliano Allegri, l'arrivo di Amorim sulla panchina rossonera sembrava una ventata d'aria fresca. Nelle prime uscite stagionali, invece, la proposta del tecnico portoghese è ancora in fase embrionale. Si vede il lavoro in fase di pressing, così come quello sulle preventive. La sensazione, però, è quella di trovarsi di nuovo di fronte ad una squadra che crea poco, ma tutto sommato difende bene.
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