Gran parte dei tifosi rossoneri sono rimasti delusi dalla prestazione del Milan contro la Juventus. La squadra guidata da Ruben Amorim torna da Torino con un pareggio, che senza il colpo di testa di Gatti al 92' sarebbe stata addirittura una vittoria, ma la prova è stata tutt'altro che entusiasmante. Secondo l'ex portiere Emiliano Viviano, però, ci sono anche fattori positivi da tenere in considerazione.

Le statistiche di Juventus-Milan

Possesso palla: Juventus 50% - Milan 50%

Juventus 50% - Milan 50% Tiri: Juventus 13 - Milan 3

Juventus 13 - Milan 3 Tiri in porta: Juventus 5 - Milan 1

Juventus 5 - Milan 1 Expected Goals: Juventus 1.1 - Milan 0.1

Juventus 1.1 - Milan 0.1 Calci d'angolo: Juventus 7 - Milan 1

Ecco alcuniche si è giocato a Torino, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027:

Statistiche che confermano come la Juve sia stata decisamente più pericolosa del Milan nel corso della partita.

Juventus-Milan, le parole di Viviano

"Il Milan mi è piaciuto tantissimo senza la palla. Sono sempre corti e aggressivi, raddoppiano e non ti danno spazio. Con la palla ancora fanno poco, ma avevano fatto poco anche contro Torino e Venezia. Vivono più di folate. Comunque non è una squadra facile contro cui giocare".

L'analisi sulla Juve e le difficoltà del Milan

"Mi aspettavo di più dalla Juve. Ero consapevole delle difficoltà del Milan, ma i bianconeri hanno sempre lo stesso problema: creano tanto ma non riescono ad incidere. Detto questo, la Juve meritava di vincere, non di pareggiare".

Intervenuto sul canale Youtube di 'Sportium' al termine di Juventus-Milan,è andato controcorrente affermando di essere rimasto colpito da alcuni aspetti della prova offerta dai rossoneri:Successivamente,si è soffermato sui problemi della, che a detta sua avrebbe comunque meritato di vincere: