Il CT degli Stati Uniti Mauricio Pochettino commenta il rientro dell'attaccante del Milan Christian Pulisic dopo l'infortunio al polpaccio

Matteo Chini
- Milano

Dopo l’infortunio al polpaccio che lo aveva costretto a saltare il secondo tempo della sfida con il Paraguay e il match contro l'Australia, Christian Pulisic è tornato in campo con gli Stati Uniti nell'ultimo match del girone dei Mondiali. L'attaccante del Milan è subentrato al 58° minuto nella partita persa per 3-2 contro la Turchia. Un rientro importante per Mauricio Pochettino, che può tirare un sospiro di sollievo in vista della fase a eliminazione diretta.

Usa, le parole di Pochettino su Pulisic

Al termine della sfida contro la Turchia, il commissario tecnico degli Stati Uniti Pochettino ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘ESPN’ per valutare la prestazione e lo stato di forma di Pulisic.
“Per Christian la priorità era ritrovare il ritmo e la fiducia in campo. Volevamo vincere la partita, certo, ma l'obiettivo era anche dargli spazio per 30 o 40 minuti. Ha giocato bene ed è entrato con l'atteggiamento giusto. Il suo impatto sulla gara è stato decisamente positivo”.
Mauricio Pochettino

Pulisic, un rientro incoraggiante per Pochettino

La gestione delle energie operata dallo staff tecnico di Pochettino ha permesso a Pulisic di riassaporare il clima partita senza subire caricare eccessivamente il polpaccio. Nonostante la sconfitta finale della nazionale a stelle e strisce (3-2), il rientro del capitano rappresenta un segnale incoraggiante in vista dei sedicesimi di finale in cui gli Stati Uniti affronteranno la Bosnia.

La stagione di Pulisic al Milan

Dopo un avvio di stagione stratosferico, caratterizzato da 8 gol e 2 assist nelle prime 17 giornate, Pulisic ha smarrito la bussola. Nel 2026 ha chiuso a quota zero reti con la maglia rossonera: gli unici squilli degni di nota restano l'assist servito a Rabiot nel 3-2 rifilato al Torino e quello per Athekame nella vittoria per 2-1 al 'Marassi' contro il Genoa. Un calo difficile da comprendere, soprattutto per un giocatore che, da quando è arrivato al Milan nell'estate del 2023, ha sempre mantenuto un rendimento abbastanza lineare. Il bottino totale in Italia resta significativo: 42 gol e 27 assist in 134 partite.

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