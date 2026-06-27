Dopo l’infortunio al polpaccio che lo aveva costretto a saltare il secondo tempo della sfida con il Paraguay e il match contro l'Australia, Christian Pulisic è tornato in campo con gli Stati Uniti nell'ultimo match del girone dei Mondiali. L'attaccante del Milan è subentrato al 58° minuto nella partita persa per 3-2 contro la Turchia. Un rientro importante per Mauricio Pochettino, che può tirare un sospiro di sollievo in vista della fase a eliminazione diretta.

Usa, le parole di Pochettino su Pulisic

“Per Christian la priorità era ritrovare il ritmo e la fiducia in campo. Volevamo vincere la partita, certo, ma l'obiettivo era anche dargli spazio per 30 o 40 minuti. Ha giocato bene ed è entrato con l'atteggiamento giusto. Il suo impatto sulla gara è stato decisamente positivo”.

Pulisic, un rientro incoraggiante per Pochettino

La stagione di Pulisic al Milan

Al termine della sfida contro la Turchia, il commissario tecnico degli Stati Unitiha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘ESPN’ per valutare la prestazione e lo stato di forma diLa gestione delle energie operata dallo staff tecnico diha permesso adi riassaporare il clima partita senza subire caricare eccessivamente il polpaccio. Nonostante la sconfitta finale della nazionale a stelle e strisce (3-2), il rientro del capitano rappresenta un segnale incoraggiante in vista dei sedicesimi di finale in cui gliaffronteranno laDopo un avvio di stagione stratosferico, caratterizzato danelle prime 17 giornate,ha smarrito la bussola. Nelha chiuso a quotacon la maglia rossonera: gli unici squilli degni di nota restanoservito a Rabiot nel 3-2 rifilato al Torino e quello per Athekame nella vittoria per 2-1 al 'Marassi' contro il Genoa. Un calo difficile da comprendere, soprattutto per un giocatore che, da quando è arrivato alnell'estate del 2023, ha sempre mantenuto un rendimento abbastanza lineare. Il bottino totale in Italia resta significativo: