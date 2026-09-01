Intervenuto a 'Pressing', programma sportivo in onda su 'Canale 5', Riccardo Trevisani ha offerto una disamina sulle prime uscite stagionali del Milan. Nella 2ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027, i rossoneri di Ruben Amorim si sono imposti per 2-0 sul Venezia, conquistando momentaneamente il primo posto in classifica. In attesa di Lecce-Roma, in programma lunedì 31 agosto alle 18:30, le uniche squadre a punteggio pieno, oltre al Diavolo, sono Inter, Juventus e Lazio.

Milan, l'analisi di Trevisani

“Goncalo Ramos è destro, il gol che fa contro il Venezia è difficilissimo. Non controlla neanche il pallone, come gli arriva calcia subito. Bello anche l'assist di Saelemaekers e il movimento: l'azione è riuscita proprio bene. E secondo me il Milan finalmente ha un terminale offensivo. Sbaglierà anche dei gol, ma è un terminale importante”.

La provocazione su Leao e Pulisic e il confronto con L'Inter

“L'Inter è prima senza Lautaro e Thuram a referto, ma anche il Milan è primo senza che Pulisic abbia messo piede in campo, con Leao trasferitosi in Turchia e quasi nessuno dei big che ha partecipato alla festa".

L'analisi diparte dalla rete diconsiderata "difficilissima" dal telecronista di 'Mediaset':Successivamente,ha fatto notare come ilsia in testa alla classifica senza, i due giocatori con il maggior numero di gol realizzati nella stagione 2025/2026 (10 a testa):

Pulisic è rimasto in panchina per 90 minuti sia contro nella trasferta di Torino sia a San Siro contro il Venezia. Non si tratta di una scelta tattica di Amorim: lo statunitense non ha ancora pienamente recuperato dalla microfrattura e dall'edema osseo a tibia e perone della gamba destra rimediate al Mondiale con la Nazionale a stelle e strisce. Per quanto riguarda Leao, come noto, è stato venduto al Galatsaray per 42 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.