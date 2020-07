Tottenham, dramma Aurier: ucciso il fratello in una sparatoria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sta vivendo un dramma, in queste ore, Serge Aurier, classe 1992, terzino destro ivoriano di proprietà del Tottenham, spesso accostato al Milan nelle recenti sessioni di calciomercato. Il fratello minore, Christopher, 26 anni, è stato infatti ucciso per strada, in una sparatoria all’alba in Francia, nella città di Tolosa.

Lo ha riferito ‘Europe 1‘, citando fonti di Polizia, spiegando come il più piccolo degli Aurier, anche lui calciatore ma in quinta serie francese al Toulouse Rodéo, sia stato trovato riverso per strada, sanguinante all’addome, intorno alle ore 05:00 di stamattina nel ‘Boulevard de Thibaud‘, zona industriale, vicino a un bar-dancing, ferito da due colpi alle spalle.

Portato d’urgenza all’ospedale di Rangueil, è lì deceduto dopo poco. I sospetti sono in fuga e la Polizia sta ancora indagando sull’omicidio. Il Tottenham, attraverso un post sul proprio account ufficiale di ‘Twitter‘, ha confermato l’assassinio del fratello di Serge Aurier.

"Il club è profondamente addolorato nel confermare le notizie dei media che parlano della scomparsa del fratello di Serge Aurier alle prime ore di questa mattina – si può leggere nel post degli 'Spurs' -. Tutti quanti in società rivolgono le più sentite condoglianze a Serge ed alla sua famiglia. Tutti i pensieri sono per loro".