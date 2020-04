Calciomercato Milan – Difesa, rispunta l’ipotesi Aurier: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Serge Aurier, classe 1992, terzino destro ivoriano del Tottenham con un passato nella fila di PSG e Tolosa, è stato seguito in passato dal Milan. La società rossonera, poi, visto l’elevato costo del cartellino di Aurier, abbinato ad un ingaggio piuttosto elevato, ha sempre deciso di soprassedere al suo acquisto.

Anche perché, in quel ruolo, il Diavolo per due anni ha ritenuto di essere ampiamente coperto con Andrea Conti e Davide Calabria. In estate, però, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, la situazione potrebbe cambiare. Gli ‘Spurs‘ di José Mourinho hanno infatti deciso di scaricare Aurier.

Motivo? Il calciatore ha violato i termini della quarantena inglese, allenandosi al chiuso con il compagno di squadra Moussa Sissoko, quando, al contrario, in Inghilterra è permesso allenarsi soltanto in luoghi aperti e con i propri familiari. Oltretutto, Aurier ha anche postato tutto sui social network.

Pertanto, essendo un elemento non nuovo a comportamenti ‘stravaganti’, Aurier finirà sul mercato. Questo nonostante sia legato al club di Daniel Levy fino al 30 giugno 2022. Per il Milan, Aurier può rappresentare una grande occasione, stavolta a prezzi contenuti: esperienza internazionale, affidabilità e forza fisica al servizio della squadra rossonera.

Prima, però, dovrebbe andare via almeno uno tra Conti e Calabria. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>